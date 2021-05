W tych miejscach nie można rozpalać ogniska - czasem nawet na własnej działce. Gdzie nie wolno palić ognisk?

Na to pytanie na swojej stronie odpowiada Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. Zgodnie z wyżej wspomnianym rozporządzeniem w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:

Jeżeli nie dojdzie do naruszenia m.in. przytoczonych przepisów oraz zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, to palenie ognisk na terenie posesji nie będzie stanowić naruszenia przepisów przeciwpożarowych.

Zadbajmy o to, by rozpalone przez nas ognisko nie było uciążliwe dla innych. Na uwadze trzeba mieć artykuł 145 Kodeksu wykroczeń, który to może mieć zastosowanie: Art. 145. "Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany". Nad dymem i roznoszony przez wiatr popiołem możemy nie zapanować.