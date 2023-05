W tych miejscach znajdziesz kościół i plebanię z serialu "Ojciec Mateusz". I nie jest to Sandomierz

"Ojciec Mateusz" to kultowy serial, który emitowany jest w TVP1 już od 2008 roku.

Głównym bohaterem serialu "Ojciec Mateusz" jest ksiądz (w tej roli znakomity Artur Żmijewski). Duchowny ma detektywistyczne zdolności, które wykorzystuje, by rozwiązywać kryminalne zagadki miasteczka, w którym żyje. Fabuła przedstawiona jest w lekkiej i humorystycznej formie. Dzięki temu zainteresowanie serialem od kilkunastu lat nie słabnie.

Na sukces serialu "Ojciec Mateusz" z pewnością zapracowała również plejada wspaniałych aktorów, w tym przede wszystkim:

Sporo scen serialu "Ojciec Mateusz" kręcona jest w Sandomierzu.

To uliczkami Sandomierza na rowerze przemierza ojciec Mateusz. Dzięki temu możemy podziwiać piękny sandomierski Rynek i ratusz. To na ulicach Sandomierza realizowane są sceny pościgów. Swoje 5 minut miały również lokale gastronomiczne na Starym Mieście. Ekipa filmowa lubi wpadać na kawę i naleśniki do Cafe Mała przy ulicy Sokolnickiego. Często w serialu występuje też kawiarnia Kordegarda.