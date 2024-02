W tych miesiącach 2024 roku najlepiej przejść na emeryturę. Zyskać można nie tylko w lutym [11.02.2024]

W przypadku osób planujących przejście na emeryturę w 2024 roku najlepszym miesiącem jest luty. Emerytem opłaca się też zostać w lipcu. Związane jest to z waloryzacją roczną i kwartalną.

W 2024 roku wieku osób rozważa możliwość przejścia na emeryturę w już lutym. ]- To nie jest zły pomysł. Osoby te kierują się przede wszystkim możliwością natychmiastowego rozpoczęcia pobierania świadczeń, a także zbliżającą się weryfikacją prawa do tzw. trzynastki, co nastąpi już na koniec marca 2024 roku - zaznacza dr Marcin Wojewódka, ekspert Instytutu Emerytalnego. [ Tegoroczna trzynasta emerytura najprawdopodobniej wyniesie 1783,82 zł brutto. Kto przejdzie na emeryturę w lutym, dostanie te dodatkowe pieniądze. Nie bez znaczenia jest także fakt, że osoby, które zaczną pobierać emeryturę od lutego 2024 roku, już w marcu 2024 roku otrzymają podwyżkę w formie zwaloryzowanego świadczenia. Waloryzacja marcowa w 2024 roku wyniesie około 12 proc., więc każdy kto otrzyma w lutym 3000 zł już w kolejnych miesiącach otrzymywać będzie ponad 3360 zł. Za przejściem na emeryturę w lutym przemawia jeszcze jeden argument. Do końca marca będą obowiązywały korzystniejsze tablice trwania życia, w oparciu o które ustalana jest wysokość przyznawanych emerytur.

Kto planuje przejść na emeryturę od lutego br., powinien rozwiązać umowę najpóźniej 28 lutego i do 29 lutego złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy, by otrzymać za ten miesiąc wynagrodzenie i emeryturę. W tym roku emerytem opłaca się też zostać w lipcu. Związane jest to z waloryzacją roczną i kwartalną.

Od czego zależy wysokość przyszłej emerytury?

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, zaznacza, że prawo do emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku zależy wyłącznie od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz udowodnienia jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia. Natomiast wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego, zwaloryzowanego kapitału początkowego, środków zapisanych na subkoncie oraz średniego dalszego trwania życia. Wpływ na wysokość świadczenia ma również moment przejścia na emeryturę.

- Nie bez znaczenia są również zarobki. Im wyższe wynagrodzenie, tym wyższe składki i w konsekwencji wyższa emerytura. Pracując dłużej możemy liczyć na wyższe świadczenie. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do obliczeń - mówi Krystyna Michałek. O tym, w jakim terminie przejść na emeryturę, każdy powinien zdecydować sam biorąc pod uwagę wszystkie aspekty za i przeciw. Zanim zdecydujemy się zakończyć naszą aktywność, warto przyjrzeć się swojemu dotychczasowemu ubezpieczeniu i przeanalizować jak długo były odprowadzane składki emerytalne i w jakiej wysokości. Czy staż ubezpieczeniowy pozwoli na podniesienie wysokości emerytury do gwarantowanej minimalnej emerytury, która przysługuje kobietom z co najmniej 20-letnim okresem składkowym i nieskładkowym oraz mężczyznom z co najmniej 25-letnim okresem ubezpieczeniowym? Przy czym okres nieskładkowy może stanowić 1/3 okresu składkowego.

Warto też zwrócić uwagę na swoją sytuację pracowniczą, czy nie ominą nas np. nagrody jubileuszowe, świadczenia wypłacane przez ZUS takie jak np. trzynasta czy czternasta emerytura. Ważny jest również aspekt związany z waloryzacją świadczeń, która przeprowadzana jest co roku 1 marca. Kiedy najlepiej rozwiązać umowę o pracę i przejść na emeryturę? To ekspert z ZUS wyjaśnia już w poniższej galerii.