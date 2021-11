Dostarczanie płynów do organizmu jest bardzo ważne. Oczywiście najważniejszą część powinna stanowić woda.

Gdy pijemy za mało, możemy doprowadzić do odwodnienia organizmu, a to może prowadzić do: zaparć, suchości skóry, gorączki, duszności, zawrotów głowy, przyspieszonej akcja serca.