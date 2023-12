W tych rybach mogą być jaja tasiemca - ostrzega Magda Gessler. To się dzieje z organizmem, gdy jemy śledzie [2.12.2023 r.] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Magda Gessler - znana restauratorka a dla wielu osób autorytet i skarbnica wiedzy w kwestiach kulinarnych - ostrzega przed jedzeniem takiej ryby. - To ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia - mówi Magda Gessler. Chodzi o jaja tasiemca w lubianym daniu wigilijnym - śledziach. Na co uważać, kupując i przyrządzając śledzie? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy tę rybę? Czytaj więcej!