W tych sklepach teraz najchętniej robimy zakupy spożywcze. Lidl, Biedronka czy Auchan? Oto ulubione markety Polaków [lista]

Gdzie Polacy najchętniej robią zakupy spożywcze? Które markety są teraz wybierane najchętniej?

Trzy najważniejsze kryteria, według których dana sieć jest teraz wybierana przez klientów to:

Kryteria te są tak samo ważne dla większości respondentów, bez względu na wysokość ich dochodów.

- Czasy turbulencji pogłębiają polaryzację. Także w zakupach. Klienci nie zmieniają wszystkich swoich nawyków, ale widać wyraźnie, że teraz dokonują ostrzejszej selekcji. Na szczycie rankingów w kategoriach: wiarygodność, obsługa klienta, przyjemność z zakupów i zrównoważony rozwój Polacy umieścili w tym roku detalistów specjalizujących się w karmie i akcesoriach dla zwierząt. Co ciekawe, na wysokich pozycjach, według niemal wszystkich badanych przez nas kryteriów, znalazły się sieci, które wyraźnie odpowiadają na potrzebę społeczną „dbania o siebie”, takie jak Rossmann, Hebe, Nike i 4F. Przez pryzmat naszego badania widać też polaryzację pomiędzy tym, co dla klientów priorytetowe i cenne, a tym co tylko funkcjonalnie niezbędne. Kluczowe pytanie dla sieci handlowych brzmi, jak obecnie znaleźć się wśród priorytetowych i cennych potrzeb zakupowych konsumentów – wyjaśnia Marek Zdziech, Partner OC&C Strategy Consultants.