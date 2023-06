W tych sytuacjach można stracić mieszkanie. Zobacz kiedy możemy stracić prawo do lokalu [11.06.2023r] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

W naszym kraju mamy mieszkania własnościowe, lokatorskie, socjalne czy komunalne. Prawo do takiego mieszkania mamy na zupełnie innych zasadach, ale do każdego z nich możemy to prawo stracić. Oczywiście główną przyczyną utraty mieszkania są długi. Sprawdzamy, w jakich sytuacjach możemy stracić mieszkanie.