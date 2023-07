W tych zawodach ma się najwyższą emeryturę. Ci seniorzy dostają wysokie świadczenie w 2023 roku [24.07.23]

Emerytura to najprościej mówiąc wypłacane co miesiąc świadczenie pieniężne przysługujące osobie ubezpieczonej, która rozwiązała stosunek pracy. Obecnie obowiązujący w Polsce wiek emerytalny to 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.

Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji.

Najprostszy przepis na wysoką emeryturę to nie tylko wysokie składki wpłacane na konto emerytalne w okresie zatrudnienia ale praca po osiągnięciu wielu emerytalnego. Każdy rok pracy może nam dać emeryturę wyższą o nawet 15%.