W tych zawodach nie można mieć wady wzroku. Nie dostaniesz zgody medycyny pracy - mamy listę [24.01.24] Agnieszka Kasperek

Szacuje się, że aż 54 proc. Polaków ma stwierdzoną wadę lub chorobę oczu, a ponad pół miliona Polaków ma poważną dysfunkcję wzroku. Najczęściej występująca wada wzroku to krótkowzroczność. Jest wiele zawodów, w których wada wzroku - zarówno krótkowzroczność, jak i dalekowzroczność - jest przeciwskazaniem do podejmowanie pracy. Jakie to zawody? Mamy listę. Sprawdź, czy wada wzroku będzie dla ciebie przeszkodą w podjęciu pracy.