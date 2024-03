W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem [4.03.2024 r.]

Polacy jak się okazuje nie mają wygórowanych oczekiwań finansowych. Do godnego życia nie potrzebują wielkich pieniędzy, wystarczy im stała praca i regularne zarobki na poziomie 6 tys. złotych netto - tak wynika z licznych sond przeprowadzanych na ulicach miast. Oczywiście życie w Warszawie jest dużo droższe niż w małym mieście i tam oczekiwania co do zarobków są proporcjonalnie wyższe.

Niestety zdecydowana większość Polaków może liczyć na zarobki w granicach najniższej krajowej. W 2024 roku minimalne krajowe wynagrodzenie brutto wynosi 4242 złote, a od 1 lipca wzrośnie do 4300 złotych. To nieco ponad 3200 złotych na rękę, oczywiście bez dodatkowych składek na ubezpieczenie na życie czy PPK.

