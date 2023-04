W tym mieście w Kujawsko-Pomorskiem mieszkania są najtańsze w kraju! Znamy ceny [27.04.2023]

Kto najkrócej pracuje na mieszkanie? To zarobki górników należą do najwyższych w kraju - wynika z danych GUS. Przeciętne wynagrodzenia w tych gałęziach gospodarki wyniosły w ostatnim czasie ponad 8 tys. złotych „na rękę”.

- Gdybyśmy te zarobki zderzyli z cenami mieszkań na 7 największych rynkach, to okazałoby się, że najszybciej na mieszkanie zarobić mogą górnicy i informatycy. Tym pierwszym zarobienie na metr lokalu zajęłoby 27 dni. To o dwa dni krócej niż statystycznemu pracownikowi IT - komentuje Bartosz Turek, analityk firmy HREIT. - Niemal dwa razy dłużej na metr kwadratowy nowego lokalu mieszkalnego muszą pracować z kolei osoby zajmujące się handlem hurtowym, obsługą nieruchomości, budownictwem, przetwórstwem przemysłowym czy handlem i naprawą pojazdów.