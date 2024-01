W tym zamku kręcono zdjęcia do "Akademii Pana Kleksa". Zobaczcie zdjęcia atrakcji turystycznej [10.01.2024]

"Akademia Pana Kleksa" w polskich kinach

"Akademię Pana Kleksa" na pokazach przedpremierowych można było już oglądać od 25 grudnia. W ciągu zaledwie kilku dni film przyciągnął do kin prawie pół miliona widzów . Od 5 stycznia uwspółcześnioną wersję kultowej bajki Jana Brzechwy można już oglądać we wszystkich kinach w Polsce.

Kto gra w filmie "Akademia Pana Kleksa"?

W najnowszym filmie "Akademia Pana Kleksa" w rolę profesora Ambrożego Kleksa wcielił się Tomasz Kot . Piotr Fronczewski , który grał go w pierwszej wersji bajki Jana Brzechwy, również pojawił się na ekranie. Zagrał doktora Paj-Chi-Wo. Główną rolę dziecięcą powierzono Antoninie Litwiniak. To ona jako Ada Niezgódka wprowadziła nas do tytułowej "Akademii Pana Kleksa".

- Premiera filmu z fantastyczną rolą Piotra Fronczewskiego miała miejsce, gdy ja miałem zaledwie kilka lat. Ten film był dla dzieci żyjących w tej smutnej komunistycznej rzeczywistości eksplozją radości, fantazji, wyobraźni. To był bohater mojego dzieciństwa. Gdy otrzymałem propozycję zagrania Abrożego Kleksa, czułem wielką presję. Jest to jednak taka presja, na którą też się czeka. Po "Zimnej wojnie" tak spokojnie w moim życiu się zrobiło. Teraz znów zaczepiają mnie ludzie na ulicach i mówią: "Nie spieprzcie tego, to jest film mojego życia". Bardzo się starałem - wyznał po premierze filmu "Akademia Pana Kleksa" Tomasz Kot.

O czym jest film "Akademia Pana Kleksa"?

Ada Niezgódka trafia do "Akademii Pana Kleksa" jako jedno z wielu dzieci z całego świata. Jest niezbędna do tego, by pomóc rozwikłać problem kruka Mateusza, a przy okazji swoją rodzinną tajemnicę.