W wakacje zajrzyj nad Stary Kanał Bydgoski. Tu poznasz niezwykłą historię i odetchniesz w cieniu drzew

Zaczniemy do Bydgoszczy, o której sami przyjezdni mówią, że w ostatnich latach zdecydowanie wypiękniała i ma wiele do zaoferowania. W ich ocenie najbardziej liczy się fakt, że stolica województwa (jako siedziba wojewody kujawsko-pomorskiego) coraz lepiej wykorzystuje położenie nad Brdą i Kanałem Bydgoskim, a nawet nad Wisłą, która opływa wschodnie rubieże miasta z jego odzyskującym blask osiedlem – Starym Fordonem na czele.

Zobaczyć kanał, zwiedzić muzeum

- Wielu turystów przyjeżdża do Bydgoszczy tylko po to, aby zobaczyć stary Kanał Bydgoski i przy okazji jego muzeum kanału – mówi Tomasz Izajasz , nauczyciel historii, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego przy ul. Staroszkolnej 10 na osiedlu Okole.

Są też tacy przyjezdni oraz sami bydgoszczanie, którzy w muzeum wypożyczają kajaki (usługa jest darmowa), aby popływać nimi po starym kanale między śluzami przy ulicy Wrocławskiej a Czarną Drogą. Można też płynąć do następnej śluzy przy ul. Bronikowskiego, ale to wymaga przeniesienia sprzętu wzdłuż śluzy przy czarnej Drodze. Tutejsze urządzenie hydrologiczne wyłączone są z użytkowania i stąd ta niedogodność.

Można popływać kajakami

Sporą atrakcją - a niektórzy zapisują się na tę imprezę tylko po to - są śluzowania. Kajakarze mają wtedy okazję przeprawić się przez zabytkowe śluzy z czasów zaboru niemieckiego, oddane do użytku w roku 1915, gdy trwała już I wojna światowa: „Czyżkówko”, „Okole” i „Miejską”. W śluzach „Czyżkówko” i „Okole” kajaki opadają o ok. 7,5 metrów, natomiast w „Miejskiej” już na Brdzie o nieco ponad 3 metry. Bardzo zdezelowane już, grożące wręcz katastrofą budowlaną „Okole” i „Miejska” przeszły w ostatnich latach gruntowny remont.

Magia tego miejsca

Ten 3,5-kilometrowy początkowo odcinek został wyłączony z eksploatacji z chwilą oddania do użytku w roku 1915 dwukilometrowego przekopu nowego kanału z okolic dzisiejszej ul. Bronikowskiego do Brdy na wysokości dzisiejszego mostu Hypsznera.

Trzeba przypomnieć, że Kanał Bydgoski powstał w latach 1773-74 z panowania i z inicjatywy króla Prus Fryderyka II Hohenzolerna, który w ten sposób chciał, co mu się doskonale udało, zintegrować z centrum państwa – z Berlinem - wschodnie nabytki, czyli tereny oderwane w wyniku I rozbioru Polski (1772 r.). Tym samym ożywił też gospodarczo Bydgoszcz i jej okolice, zasiedlił je niemieckimi kolonistami, co diametralnie zmieniło stosunki narodowościowe.

Stary kanał między ulicami Bronikowskiego a Grottgera miał początkowo 3,5 km długości, ale w roku 1971 ostatecznie skrócono go o 624 metry na odcinku od ul. Wrocławskiej do wspomnianej Grottgera, aby wytyczyć tędy nowy układ komunikacyjny. Pomijając krótki fragment koryta między Wrocławską a rondem Grunwaldzkim, wodę płynącą w kierunku wschodnim do Brdy (bo takie jest nachylenie terenu) skierowano do wielkiej rury, którą ukryto po jezdnią.