W weekend strażacy z powiatu wąbrzeskiego wyjeżdżali do 27 zdarzeń

W dniach od 28 stycznia do poranka 31 stycznia strażacy z powiatu wąbrzeskiego wyjeżdżali do 27 zdarzeń, z których 24 związane były z usuwaniem skutków silnego wiatru. 16 razy strażacy wyjeżdżali, aby usuwać powalone przez wiatr drzew, które najczęściej znajdowały się na drogach, przez co uniemożliwiały przejazd kierowcom samochodów. 4 zdarzenia dotyczyły uszkodzonych przez wiatr dachów w miejscowościach Wiewiórki, Orzechówko, Brudzawki i Wąbrzeźno, kolejne 2 związane były z uszkodzeniem budynków mieszkalnych, a jeszcze inne 2 z uszkodzeniem budynków gospodarczych. Jak przekazał nam kpt. Robert Stasiak, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie zdarzenia związane z uszkodzonymi dachami dotyczyły powierzchownych uszkodzeń pokrycia dachowego, jak np. oderwanych płyt eternitowych lub oderwanej papy. W Wąbrzeźnie jednak doszło do uszkodzenia przez wiatr paneli fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej, a w dodatku jeden panel w trakcie wichury spadł na zaparkowany samochód i go uszkodził. Strażacy zdemontowali te panele.