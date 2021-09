W wypadkach na drogach regionu zginęło 29 osób. Policja podsumowała wakacje w kraju i województwie kujawsko-pomorskim

Podczas wakacji policjanci odnotowali ponad 5 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło 479 osób, a ponad 6 tys. zostało rannych. Są to dane lepsze niż w poprzednich latach, jednak nie oznacza to, że zabrakło tragicznych zdarzeń, których ofiary znalazły się w tej smutnej statystyce. Nadmierna prędkość niedostosowana do warunków ruchu oraz lekceważenie fundamentalnych przepisów ruchu drogowego – jak te w postaci nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, przyczyniły się do zaistnienia wielu z nich.