W Żalnie z krainy koszarów do krainy smaków, czyli "Kuchenne Rewolucje" Magdy Gessler w Borach Tucholskich

Kiedyś był to lokal z wojskowym sznytem, teraz jest to przytulny zajazd z sympatyczną nazwą "Grasz w zielone?".

- A pewnie - tak zareagowała pani Grażyna na propozycję zmiany nazwy. Żalno w gminie Kęsowie, w Borach Tucholskich, co zostało podkreślone w programie "Kuchenne Rewolucje", zobowiązuje do spokojnej zieleni, przyrody, a nie wojskowej musztry.