Wadim Tarasenko wygrał memoriał Jancarza w Gorzowie [zdjęcia]

Przez przełożenie drugiego turnieju Grand Prix w Pradze na niedzielę, w Gorzowie zabrakło kilku żużlowych gwiazd: Bartosza Zmarzlika, Martina Vaculika, Andersa Thomsena i Jasona Doyle'a. Mimo to obsada memoriału Edwarda Jancarza była niezła.

Niespodziankę sprawił Tarasenko. Żużlowiec Abramczyk Polonii awansował do finału zawodów, a w decydującym wyścigu popisał się świetną akcją w pierwszym łuku. Gdy wysunął się na prowadzenie, nie oddał go już do końca.

Kolejne miejsca w finale zajęli Dominik Kubera, Rohan Tungate i Patryk Dudek.