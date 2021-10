Wakacje 2021/2022 na Cyprze utrudnione, Polska na czerwonej liście. Nowe obostrzenia dla niezaszczepionych na koronawirusa

Wakacje 2021/2022 na Cyprze. Co trzeba zrobić, by polecieć na wyspę?

Wakacje 2021/2022 na Cyprze pod znakiem zapytania

Wzrost liczby zakażeń COVID-19 w Polsce niepokoi nie tylko Polaków, ale też władze i obywateli innych państw, zwłaszcza tych, dla których turystyka jest istotną częścią gospodarki i które co roku przyjmują u siebie wielką liczbę przybyszów z zagranicy.

Choć wiele państw luzuje ostatnio obostrzenia związane z koronawirusem, by rozruszać branżę turystyczną po strasznym ciosie, jaki zadała jej pandemia, to jednocześnie władze nadal zachowują się bardzo ostrożnie i czujnie monitorują stan epidemii w krajach, których obywateli zamierzają do siebie wpuszczać.