Wakacje kredytowe 2024 - warunki. Dla kogo zawieszenie spłat rat kredytu? Oto nowe zasady [13.03.24]

Wakacje kredytowe 2024 - takie będą warunki

Wakacje kredytowe - zasady korzystania w 2024 roku

„Zeszliśmy z 35 proc. do 30 proc., aby objąć wakacjami większą grupę ludzi. Nie będzie ograniczeń w przypadku rodzin z trójką i więcej dzieci” – tłumaczył premier podczas konferencji prasowej.

- Ta pomoc polega na tym, że państwo jest gotowe płacić ratę kredytową za tych, co znaleźli się w trudnej sytuacji. Muszą o tę pomoc wystąpić, potem powinni ją spłacić w 200 ratach, ale jest możliwość umorzenia części tej pomocy – stwierdził premier.

Te osoby skorzystają z wakacji kredytowych w 2024 roku - zasady

W komunikacie kancelarii premiera poinformowano, że maksymalna pomoc dla kredytobiorców zostanie zwiększona do 3 tys. zł z 2 tys. zł obecnie, a także zostanie wydłużony okres pomocy – 36 miesięcy do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat (obecnie to 144 raty). Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł.