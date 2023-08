Wakacje kredytowe - oto nowe zasady! Rząd planuje wydłużyć na 2024 rok [24.08.2023]

Przed wakacjami premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jest brane pod uwagę ponowne ich wprowadzenie. Teraz stanowisko w tej sprawie przedstawił, na antenie Polsat News, Piotr Müller, rzecznik rządu:

Jeśliby się okazało, że sytuacja na rynku jest nadal trudna, to jesteśmy gotowi, by podjąć tego typu działania, podobne. Faktycznie z ewentualnym progiem dochodowym, (…) na tyle wysokim, że przytłaczająca większość kredytobiorców mogłaby skorzystać. Na ile kwartałów byłoby wprowadzone, to jest jeszcze do rozstrzygnięcia.