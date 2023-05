Wakacje w PRL-u i w latach 90. Tak kiedyś wyglądał letni wypoczynek - zobacz archiwalne zdjęcia [16.05.23 r.]

Mimo że czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie należały do łatwych, to dla wielu są to nostalgiczne lata. Zwłaszcza, gdy na ten czas przypadało dzieciństwo lub wczesna młodość. Ze szczególnym rozrzewnieniem wspominany jest letni wypoczynek. Wówczas wakacje spędzało się skromne, lecz zwykły wyjazd nad morze, na kolonie, pod namiot lub na wieś potrafił być ekscytujący.