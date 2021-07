Wakacyjna miłość. Mąż zostawił żonę po 50 latach małżeństwa. Wdał się w romans w sanatorium [4.07]

Staż został przerwany w najmniej oczekiwanym momencie. Małżonek (lat 70 z dużym plusem) wybrał się do sanatorium. W pokoju obok zamieszkała pani przed siedemdziesiątką. Sąsiedzi z sanatorium tak się sobie nawzajem spodobali, że pod koniec turnusu nocowali już razem. Po powrocie do domu senior nie ukrywał nowej miłości. Kilka miesięcy potem sąd orzekł jego rozwód .

Doniczka na balkonie

W domu też da się romansować. 50-latek miał urlop (akurat zdrowotny, nie wypoczynkowy). Żona jeździła do pracy. Mężowi się nudziło. Poznał panią z bloku naprzeciw. Zaczęli spotykać się u niego. Kochanka nie miała telefonu. Typ człowieka, który twierdzi, że komórka go ogranicza. No więc żonaty facet wpadł na pomysł, jak będzie powiadamiał kochankę o wyjściu żony. Jeżeli on wystawi na balkon donicę z kwiatami, to znak, że żona wyszła, teren czysty i kochanka może przyjść do lubego swego.