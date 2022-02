Waloryzacja 2022. Tyle wyniosą najniższe emerytury, renty i dodatki od 1 marca [20.02.2022 r.]

Waloryzacja emerytur i rent w tym roku będzie wyższa niż się spodziewano i wyniesie 7 proc. Obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2022 roku. Waloryzacji podlegają m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych.