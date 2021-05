Waloryzacja 500 plus jeszcze w 2021 roku? Znamy stanowisko rządu w tej sprawie [25.05.21]

W 2021 roku narodziły się propozycje, aby "500 plus" waloryzować albo po prostu podwyższyć je do np. 600 zł na dziecko.

Niektóre rodziny już od wiosny 2016 roku, czyli od wprowadzenia rządowego programu "500 plus", mówiły, że to za niskie świadczenie na dziecko. W 2021 roku mówi się natomiast o tym, że kwota powinna zostać podniesiona. Miałaby podlegać waloryzacji, jak emerytury i renty. Rząd zajął stanowisko w tej sprawie.

Zobacz wideo: Będzie wakacyjny boom? Polacy stęsknieni za podróżami.

600 złotych na każde dziecko, a nie, jak jest teraz, 500 złotych - takie rozwiązanie spodobałoby się wielu Polakom, którzy są beneficjentami sztandarowego programu PiS, a dotyczącego pomocy rodzinom. Przypomnijmy: "500 plus" to świadczenie, które co miesiąc trafia do rodziców lub opiekunów prawnych każdego dziecka do ukończenia przez nie 18. roku życia. Tutaj nie ma znaczenia wysokość dochodu rodziny. "500 plus" już 5 lat z nami Wypłaty ruszyły wiosną 2016 roku. Po ponad 5 latach od inauguracji programu dla rodzin coraz częściej słychać głosy o podwyżkę świadczenia. - Walczymy z inflacją i wszystko drożeje: ubrania, buty, kosmetyki, lekarstwa, opłaty, nawet zajęcia dodatkowe dla dzieci, a "500 plus" stoi. Tym samym przestało nam pomagać tak, jak pomagało na początku - mawiają rodzice.

Pojawiła się propozycja, aby ta kwota podlegała waloryzacji. Byłaby podwyższana tak, jak to dzieje się w przypadku rent i emerytur. Przedstawiciele władzy też wspominali o ewentualnej swoistej podwyżce świadczenia. - Jeśli chodzi o możliwość wyższych środków w budżecie na 500 plus, to nie można tego wykluczyć - mówił poseł Stanisław Szwed z PiS. "800 plus" mile widziane W 2021 roku narodziła się następna propozycja: aby "500 plus" nie waloryzować, lecz żeby po prostu podwyższyć je do wspomnianych 600 zł na dziecko - i to jeszcze w 2021 roku. Według wybranych, miałoby być to nawet 800 zł. Tak sugerował chociażby Paweł Wojciechowski, były minister finansów. Jego zdaniem podwyższenie kwoty do 800 zł miesięcznie byłoby realne.

Na razie żaden pomysł nie znajdzie odzwierciedlenia w rzeczywistości. Podwyżka się nie zapowiada.

- Nie trwają prace nad podniesieniem wysokości świadczenia wychowawczego - informuje Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Rząd zaznacza, że wsparcie dla młodych Polaków i tak jest spore. Od narodzin dziecka do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia, rodzice mogą otrzymać pomoc w łącznej kwocie 108 tys. zł. Przypominamy: nowy okres wypłaty świadczeń rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. i potrwa do 31 maja 2022 r. Szykują się zmiany, ale nie dotyczą one wysokości wsparcia. Jeżeli proponowana przez ministerstwo rodziny zmiana wejdzie w życie, wypłatami "500 plus" będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.