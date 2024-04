Waloryzacja dodatków do rent i emerytur - wyliczenia. Tak wzrosły popularne świadczenia [5.04.2024 r.]

Dodatki do emerytur i rent - takie są stawki w 2024 roku

- ZUS zwaloryzował blisko 9,4 mln świadczeń. Do tych danych należy dodać świadczenia przedemerytalne, które również podlegają waloryzacji" - powiedział PAP Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca wzrosły o 12,12 proc. Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi teraz 1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona została też renta socjalna.

Wzrosła też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego. Oprócz świadczeń długoterminowych, waloryzacja objęła także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą. To np. dodatek pielęgnacyjny, przyznawany osobie, która ukończyła 75 lat lub jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. To także dodatek dla sierot zupełnych, wypłacany osobom pobierającym rentę rodzinną, których rodzice nie żyją.