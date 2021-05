Waloryzacja Emerytur 2021 - nowe stawki. O tyle więcej pieniędzy dostają teraz emeryci [22.05]

"Rodzina 500 plus". Szykują się duże zmiany w programie

Program ma obsługiwać ZUS, wnioski składane tylko w formie elektronicznej, brak corocznych naborów oraz wypłata świadczeńw formie bezgotówkowej- to to planowane przez Ministerstwo Rodziny i polityki Społecznej zmiany w programie "Rodzina 500 plus".