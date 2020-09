Waloryzacja emerytur 2021. Pojawiła się kolejna obietnica. Ile wyniesie waloryzacja? [4.09]

"SE" opublikował list premiera Mateusza Morawieckiego do emerytów i rencistów. W liście tym szef rządu zapewnia, że mimo pandemii koronawirusa wypłacone zostaną dla nich dodatkowe świadczenia - 13. i 14. emerytura, a także dojdzie w przyszłym roku do waloryzacji emerytur i rent.

"Wielu z Państwa zadaje sobie pytanie czy w czasie tak ogromnych wydatków starczy jeszcze pieniędzy na to, by zagwarantować 13. i obiecaną na przyszły rok 14. emeryturę. Chcę więc podkreślić z całą mocą, że właśnie środki na emerytury zagwarantowaliśmy w nowej ustawie budżetowej w pierwszej kolejności. W czasie kryzysu to osoby najbardziej potrzebujące i najbardziej zagrożone konsekwencjami epidemii powinny mieć pewność jutra. Emerytury – te, które już państwo otrzymują i te, które nasz rząd obiecał – trafią do seniorów" - pisze Morawiecki w liście, który publikuje "Super Express".