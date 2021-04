Waloryzacja Emerytur 2021 - wyliczenia. Nowe informacje o podwyżkach [stawki - 28.04]

Tak możesz podwyższyć swoją emeryturę. Świadczenie może być dużo wyższe [28.04]

Zostały ci ostatnie tygodnie do emerytury? Nie spiesz się! Wystarczy, że poczekasz do lipca, a twoje świadczenie może być wyższe i to nie mało! Jak to możliwe? Wyjaśniamy.