Waloryzacja Emerytur 2023 - tabela wyliczeń. Niektórzy seniorzy wejdą już w strefę podatku [19.12.2022 r.]

Wprowadzenie Polskiego Ładu, a tym samym podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł sprawiło, że seniorzy ze świadczeniami do 2500 zł zostali zwolnieni z obowiązku odprowadzania podatku. Od marca 2023 roku niektórzy po waloryzacji emerytów przekroczą próg podatkowy. W związku osoby, które obecnie pobierają 2250 zł brutto emerytury czy też renty, w przyszłym roku będą musieli odprowadzać podatek.

Emeryci otrzymają dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu - kwoty

Obniżenie podatku dochodowego ma obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. A to oznacza, że fiskus będzie musiał zwrócić część pobranego podatku od początku roku. Zwrot podatku będzie dotyczyć m.in. emerytów i rencistów, którzy otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe powyżej 2,5 tys. zł brutto. Osoby o niższych emeryturach i rentach są bowiem od początku roku zwolnione z podatku PIT.

Zwrot podatku dla emerytów może osiągnąć nawet 600-700 zł. Wypłata tych pieniędzy ma mieć miejsce w 2023 roku i będzie spowodowana przez Polski Ład i poprawkę do reformy podatkowej.

Sprawdź wyliczenia - taka może być waloryzacja emerytur w 2023 roku

Rząd zakłada, że wskaźnik waloryzacji w 2023 roku wyniesie aż 113,8 proc. Warto zaznaczyć, że w 2023 roku przeprowadzona ma być waloryzacja kwotowo-procentowa z gwarantowaną podwyżką na poziomie 250 zł brutto.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną w 2023 roku do 1588,44 zł (obecnie to 1338,44 zł).