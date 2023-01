Waloryzacja Emerytur 2023 - tabela wzrostów netto. Takie kwoty wkrótce mogą wpływać na konta seniorów [5.01.2023 r.]

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, odnosząc się do wypowiedzi posłów, przyznał, że emeryci i renciści są grupą, którą należy otoczyć szczególną opieką. - Waloryzacja emerytur w 2023 r. wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom - powiedział.

Sejm przeprowadził debatę nad projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Rządowa propozycja zakłada, że od marca 2023 r. emerytury i renty wzrosną o 13,8 proc. , jednak nie mniej niż o 250 zł. Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna w 2023 r. wyniosą 1588,44 zł.

Sprawdź wyliczenia - taka może być waloryzacja emerytur w 2023 roku

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną w 2023 roku do 1588,44 zł (obecnie to 1338,44 zł).