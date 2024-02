Waloryzacja emerytur 2024 - dwie tabele wyliczeń w lutym. Takie mogą być podwyżki od marca

Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie mają być podwyżki

Mamy przewidywane stawki emerytur, które zaczną obowiązywać od 1 marca 2024 roku. Jakie będą podwyżki? Przez wysoką inflację seniorów czeka wysoki zastrzyk gotówki.

Waloryzacja emerytur i rent to odpowiedź na rosnącą inflację. Chodzi o to, by kwota świadczenia odpowiadała realnej sile nabywczej pieniądza. To może być ostatni rok z tak wysoką waloryzacją, gdyż na kolejne lata prognozuje się spadek inflacji.

Zobacz także: Podatek po waloryzacji emerytury. Tyle zabierze emerytom skarbówka od marca 2024 - mamy wyliczenia

W budżecie przyjęto wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 roku na poziomie 12,3 procent..