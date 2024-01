Waloryzacja emerytur 2024 - mamy nową tabelę. Wyliczenia świadczeń po zmianie rządu [4.01.2024]

Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Wysoka inflacja sprawi, że podwyżki emerytur muszą być wyższe. Przedstawiamy wyliczenia emerytur brutto i netto przy obecnie zatwierdzonym wskaźniku, ale wiemy też już, że mogą szykować się kolejne zmiany.

Tabela brutto i netto emerytur po waloryzacji 2024

Waloryzacja emerytury polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Waloryzacja emerytur w 2024 roku z pewnością będzie wysoka, głównie przez wysoki wskaźnik inflacji. Ile mają wynieść emerytury?

Emerytury po waloryzacji 2024. Takie będą stawki brutto i netto

Waloryzacja emerytur i rent to odpowiedź na rosnącą inflację. Chodzi o to, by kwota świadczenia odpowiadała realnej sile nabywczej pieniądza. To może być ostatni rok z tak wysoką waloryzacją, gdyż na kolejne lata prognozuje się spadek inflacji. Zabudżetowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 roku to 12,3 procent..

Waloryzacja emerytur 2024 - tabela brutto i netto. Oto wyliczenia świadczeń

Wiele osób zadaje sobie pytanie co z emeryturami po wyborach parlamentarnych? Wprowadzenie waloryzacji procentowej dla emerytów to ustawowy obowiązek. Przyjęta stawka wzrostu wynosi 12,3 procent, ale może zostać zmniejszona ze względu na spadającą inflację w drugiej części 2023 roku.

Wyliczenia emerytur od marca 2024, biorąc pod uwagę właśnie wskaźnik 12,3, prezentujemy w poniższej galerii.

Co może się jeszcze zmienić? Na razie nie ma informacji, by określona grupa osób została objęta waloryzacją kwotową, a to by oznaczało dla nich inne podwyżki. W 2023 roku wprowadzono właśnie waloryzację kwotowo-procentową i niektórzy otrzymali podwyżkę o 250 zł brutto, a niektórzy o wskaźnik 14,4 proc. Ostatnie dane przedstawione przez Narodowy Bank Polski informują, że wzrost cen w 2023 roku wyniesie 11,4% i to według tego wskaźnika na waloryzację emerytur może zdecydować się nowy rząd. Zobacz nowe wyliczenia waloryzacji emerytur według wskaźnika 11,4%.

W 2024 roku mogą także zajść zmiany w wypłatach emerytur. Platforma Obywatelska obiecywała przed wyborami wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc. W kampanii wyborczej mówiło się także o podniesieniu kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tys. złotych. To by oznaczało, że emeryci i renciści z emeryturami do 5000 zł brutto byliby zwolnieni z podatku dochodowego.

