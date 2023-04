Waloryzacja Emerytur 2024 - nowa prognozowana tabela wyliczeń. Tak mogą zmienić się wypłaty emerytur [24.04.2023]

W 2023 roku sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącą waloryzacji rent i emerytur. Seniorzy od marca 2023 roku otrzymują świadczenia wyższe co najmniej o 250 zł, a najniższa emerytura wzrosła do 1588,44 zł. Oznacza to, że świadczenia emerytalne wzrosły o 13,8 procent.