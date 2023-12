Waloryzacja Emerytur 2024 po zmianie rządu. Tabela brutto i netto podwyżek emerytur [29.12.2023]

Jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy wskazywał, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 roku wyniesie 12,3 procent . Jednakże, spadek inflacji od września może wpłynąć na te prognozy. Nowy rząd może zdecydować się na dostosowanie przelicznika emerytury do aktualnych danych inflacyjnych lub pozostawić go zgodnie z pierwotnymi planami. Ostateczne decyzje w tej sprawie nie zostały jeszcze podjęte.

Waloryzacja emerytur i rent stanowi odpowiedź na rosnącą inflację , mającą na celu utrzymanie równowagi między kwotą świadczenia a rzeczywistą siłą nabywczą pieniądza. Niemniej jednak, obserwuje się tendencję do spadku inflacji od września tego roku, co może skutkować niższą waloryzacją w kolejnych latach.

Obecne prognozy wskazują, że waloryzacja emerytur w roku 2024 ponownie osiągnie wysoki poziom, głównie z powodu utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji, zwłaszcza na początku 2023 roku. Konieczność zwiększenia świadczeń dla emerytów i rencistów wynika z konieczności dostosowania ich wartości do realnej siły nabywczej pieniądza.

Takie będą dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki

Prognozowana tabela wzrostu emerytur przy wskaźnik waloryzacji 12,3%

Po zmianie rządu istnieje potencjalna perspektywa zmian w wypłatach emerytur. Platforma Obywatelska obiecywała wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur i rent, gdy inflacja przekroczy 5 procent. W kampanii wyborczej mówiono również o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych, co oznaczałoby zwolnienie z podatku dochodowego dla emerytów i rencistów otrzymujących emerytury do 5000 złotych brutto. Jednakże, po wyborach brakuje jeszcze jednoznacznych deklaracji w tej sprawie.

Warto również wspomnieć o uchyleniu charakteru wygasającego emerytur pomostowych, co wynika z porozumienia zawartego między rządem Zjednoczonej Prawicy a "Solidarnością". Niektórzy nazywają te przepisy nowym wiekiem emerytalnym dla zainteresowanych. Pojawiały się także informacje dotyczące ewentualnych emerytur stażowych.