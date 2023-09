Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela netto. Mamy prognozowane wyliczenia nowych emerytur - aktualizacja 2 września 2023

Emerytura 2024 - waloryzacja 2024

Obecnie dostępne informacje, publikowane przez różnorodne portale internetowe, sugerują, że nadchodząca waloryzacja emerytur będzie obejmować zarówno składnik procentowy, jak i kwotowy. Wczesne wyliczenia rządowe wskazują na prognozowany poziom inflacji wynoszący około 12 procent.

Jednakże, zgodnie z doniesieniami pochodzącymi od jednego z bliskich współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, istnieje rozważenie podniesienia wartości podwyżek kwotowych nawet do 250 złotych, a być może nawet 300 złotych, w porównaniu do bieżącego roku. Głównym celem tego działania jest zapewnienie emerytom oraz uczestnikom programu "300 plus" większego wsparcia finansowego. Oczekuje nas zatem rok pełen zmian i nowości dla osób korzystających z tych świadczeń.