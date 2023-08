Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy mogą dostać emeryci z ZUS w przyszłym roku [18.08.2023] Agnieszka Kasperek

W 2024 roku będzie kolejna waloryzacja emerytur. Przeprowadzana jest ona co roku 1 marca. Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa - wskaźnik wzrostu wyniósł aż 14,8 proc. Stało się tak ze względu na wysoką inflację. Od nowego roku emerytów czeka kolejna waloryzacja. Ona również ma być wysoka - prognozowany wskaźnik to 12,3 proc. To może być ostatni rok z tak wysoką waloryzacją, gdyż na kolejne lata prognozuje się spadek inflacji. Jakich emerytur mogą się zatem spodziewać emeryci w 2024 roku? Możliwe są podwyżki nawet o kilkaset złotych!