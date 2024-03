Waloryzacja emerytur 2024 - tyle zyskali emeryci od 1 marca 2024. Tabela netto [4.03.2024 r.]

Waloryzacja 2024 - ile wzrosną emerytury?

Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzana jest każdego roku. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że realny wzrost płac w ubiegłym roku (2023) wyniósł 1,1 proc. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przekazało w piątek 9 lutego, że oficjalny wskaźnik waloryzacji na 2024 rok wyniesie 112,12 proc. Zatem waloryzacja emerytur od marca 2024 roku wyniesie 12,12 procent. Emerytury po waloryzacji wypłacane będą od 1 marca 2024 roku. Łączny koszt tegorocznej waloryzacji wyniesie ok. 43 mld złotych.

Waloryzacja emerytur odbywa się automatycznie, nie trzeba składać wniosków.

Wskaźnik waloryzacji emerytur wylicza się ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, zwiększając go o minimum 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku ubiegłym. Waloryzacja emerytur i rent to odpowiedź na rosnącą inflację. Zwiększenie świadczeń emerytalnych ma na celu dopasowanie ich do realnych warunków cenowych. Rok 2024 może być ostatnim rokiem z tak wysoką waloryzacją, ze względu na prognozowany spadek inflacji w kolejnych latach.