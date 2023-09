Waloryzacja Emerytur 2024 - wyliczenia netto. Tabela nowych emerytur w nowym roku [8.09.2023]

Emerytura 2024: waloryzacja 2024. Mamy prognozowane wyliczenia netto

Trwają wypłaty Czternastych Emerytur

Tymczasem pierwsi emeryci i renciści otrzymali czternaste emerytury; świadczenie trafiło do 864 tys. osób. Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.