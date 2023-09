Obecnie dostępne informacje, publikowane przez różnorodne portale internetowe, sugerują, że nadchodząca waloryzacja emerytur będzie obejmować zarówno składnik procentowy, jak i kwotowy. Wczesne wyliczenia rządowe wskazują na prognozowany poziom inflacji wynoszący około 12 procent.

W projekcie ustawy budżetowej, który zostanie przedłożony Sejmowi, rząd proponuje zatwierdzenie waloryzacji emerytur i rent 2024 na poziomie 112,3 procent.

To oznacza, że wartość świadczeń brutto zostanie podniesiona o 12,3 procent. To nieco mniej niż w marcu 2023 roku, jednakże należy pamiętać, że od tego czasu wskaźnik inflacji również spadł. W sierpniu wyniósł on już tylko 10,1 procent, a eksperci przewidują, że we wrześniu 2023 roku spadnie poniżej 10 procent i nadal będzie maleć.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacja emerytur i rent zostaje przeprowadzana z dniem 1 marca. Oznacza to, że podwyższone świadczenia emerytalne i rentowe będą wypłacane emerytom i rencistom od 1 marca 2024 roku.