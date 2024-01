Waloryzacja emerytur od marca 2024 - nowy przelicznik GUS. Takie będą podwyżki emerytur [29.01.24]

Co to jest inflacja emerycka i ile wyniosła w 2023 roku?

Inflacja emerycka to średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Jest to jeden z czynników brany pod uwagę przy waloryzacji świadczeń dla seniorów.

Ile wzrosną emerytury w 2024 roku?

Emerytury i renty waloryzowane są co roku. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy m.in. od poziomu inflacji. W 2023 roku wyniosła ona w przypadku średniej krajowej inflacji – 11,4 proc. oraz inflacji emeryckiej – 11,9 proc. Do waloryzacji używa się wskaźnika tej inflacji, która była wyższa.

Za 2023 rok kluczowa staje się więc inflacja emerycka. Ponadto waloryzacja uzależniona jest od realnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce w danym roku. Te dane poznamy w lutym. Z danych po III kwartałach 2023 wynika, że przeciętne wynagrodzenie wynosi 7106,54 zł brutto. Oznacza to wzrost o 13 proc. (rok do roku). Jest więc tendencja zwyżkowa przy inflacji 11,4 proc. Jeśli trend będzie utrzymany w IV kwartale, to wskaźnik dotyczący płac będzie brany pod uwagę. Jeśli jednak pojawi się trend spadkowy, wówczas podwyżka emerytur będzie opierać się tylko o inflację emerycką, co oznacza wzrost o 11,9 proc.