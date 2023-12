Waloryzacja Emerytur - tyle emeryci dostaną od marca 2024. Wyliczenia brutto i netto po wyborach [7.12.2023]

W ramach projektu ustawy budżetowej rząd proponuje zatwierdzenie waloryzacji emerytur i rent na rok 2024 na poziomie 112,3 procent. Oznacza to podniesienie wartości świadczeń brutto o 12,3 procent. Choć to nieco mniej niż w marcu 2023 roku, należy zauważyć, że od tego czasu wskaźnik inflacji uległ obniżeniu. W sierpniu spadł już do 10,1 procent i prognozy wskazują dalsze spadki.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest z dniem 1 marca. To oznacza, że zwiększone świadczenia emerytalne i rentowe będą wypłacane od 1 marca 2024 roku.