Ważne zmiany w L4. Będą nowe zasady korzystania ze świadczenia chorobowego - rewolucja dla pracodawców [12.03.2024 r.]

Zmiany w L4 - nowe zasady korzystania z zasiłku

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, przyjęto "informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających opłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności". Co to oznacza?

Takie będą zmiany w korzystaniu z L4. Rewolucja dla pracodawców

"Chorobowe pracownika będzie wypłacane przez ZUS już od pierwszego dnia pobytu na L4. Obecnie, do 33 dni w roku, za pobyt pracownika na zwolnieniu lekarskim płaci pracodawca. Natomiast w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, pracodawca płaci do 14 dni" - czytamy w komunikacie KPRM.

Zwolnienie L4 - zasady korzystania po zmianach przepisów

Na zmiany w przepisach będziemy musieli jednak jeszcze poczekać. Wdrożenie nowych procedur i uszczegółowienie przepisów zajmie jeszcze trochę czasu, a nowe zasady przejścia na L4 mają wejść w życie w przyszłym roku.

Pamiętajmy, że niezależnie od adnotacji lekarza, ubezpieczony niezdolny do pracy z powodu choroby może wykonywać jedynie zwykłe czynności życia codziennego oraz te związane ze stanem zdrowia, np. może udać się na kontrolną wizytę lekarską, do apteki czy po codzienne zakupy żywności. Jednym słowem, pracownik będący na zwolnieniu nie musi non stop siedzieć w domu.