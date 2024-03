Ważny nawet dzień przejścia na emeryturę. Oto kiedy się najbardziej opłaca w 2024 roku! [8.03.2024]

Osobom przechodzącym na emeryturę w lutym należy się też trzynasta emerytura. Emerytem opłaca się też zostać w lipcu. Związane jest to z waloryzacją roczną i kwartalną.

Większość przyszłych emerytów, zastanawiając się kiedy zakończyć pracę zawodową, zwraca uwagę tylko na miesiąc. Z reguły co roku najbardziej korzystny jest luty. Wynika to z kilku przesłanek.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę?

Tymczasem składając wniosek o emeryturę warto przemyśleć nie tylko miesiąc, ale i dzień, w którym będziemy to robić. Osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny i składają wniosek o emeryturę w późniejszym czasie, tj. po miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego, warto, aby wniosek złożyły po dacie urodzenia.

- Wówczas średnie dalsze trwanie życia będzie krótsze o ten jeden miesiąc, a to ma znaczenie przy obliczaniu wysokości emerytury. Na przykład, jeżeli urodziliśmy się 20 maja i chcemy na emeryturę przejść od lipca, to wniosek dobrze jest złożyć po 20 lipca - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

I jeszcze jedna ważna kwestia: jeśli ukończyliśmy wiek emerytalny jakiś czas temu (nie w tym miesiącu, w którym składamy wniosek o świadczenie) i zdecydujemy się zakończyć naszą aktywność zawodową, by przejść na emeryturę, to warto rozwiązać umowę jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca i do końca miesiąca złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy. Wówczas otrzymamy za ten miesiąc nie tylko wynagrodzenie, ale i całą emeryturę niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony 10., 15. czy 20. dnia miesiąca.