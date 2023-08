Wczasy pod gruszą 2023. Takie pieniądze wpłyną teraz na konto - zobacz, ile trzeba wziąć urlopu [24.08.2023]

Wczasy pod gruszą. Przed czy po wakacjach?

Z założenia "wczasy pod gruszą" mają być formą wsparcia dla pracowników w gorszej sytuacji materialnej. Jak wiadomo, ZFŚS to projekt socjalny. Tworzy go sam zakład pracy i to on decyduje, ile wyniesie kryterium dochodowe i o możliwości korzystania ze świadczeń i usług w jego ramach. Dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 50 osób oraz takich, którzy mają ich przynajmniej 20 i mniej niż 50, o ile z wnioskiem o utworzenia ZFŚS wystąpi zakładowa organizacja związkowa.