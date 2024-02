Wczesne objawy raka jelita grubego. To jeden z najczęściej występujących nowotworów [19.02.2024] Agnieszka Kasperek

Rak jelita grubego zbiera w Polsce śmiertelne żniwo. Pod względem częstotliwości występowania, nowotwór jelita grubego to trzeci najczęściej występujący nowotwór złośliwy u mężczyzn, a drugi u kobiet. Warto obserwować swój organizm i w przypadku zauważenia niepokojących objawów udać się do specjalisty. Pozwoli to wcześnie wykryć chorobę i podjąć leczenie. Dlatego tak ważna jest znajomość najczęstszych objawów raka jelita grubego. Zobacz teraz w galerii, jakie są wczesne objawy raka jelita grubego.