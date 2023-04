Wcześniejsza emerytura nawet w wieku 45 lat. Te osoby mogą skorzystać w wcześniejszej emerytury [4.04.2023 r.]

Takie są najnowsze pomysły na emerytury stażowe. Do Sejmu trafiły dwa projekty dot. tzw. "stażówek". Pierwszy z nich złożyła "Solidarność", a drugi prezydent Andrzej Duda. Co jest zawarte w tych projektach? Jakie trzeba będzie spełnić warunki, aby przejść na emeryturę stażową i kiedy mogą one wejść w życie?Szczegóły przedstawiamy na kolejnych stronach ---->

Powszechny wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Prawo dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej, jednak pracownik musi spełnić określone warunki.

Praca o szczególnym charakterze dotyczy zawodów szczególnie istotnych z punktu widzenia państwa. Chodzi tu zwykle o pracę w służbach mundurowych, czy pracowników kolei. Z kolei przesłanka wskazująca na szczególne warunki pracy odnosi się zwyczajowo do zawodów, których wykonywanie odbija się na zdrowiu pracowników. To chociażby górnicy. Jaki jest wiek uprawniający do przejścia na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze? Na wcześniejszą emeryturę mogą iść osoby, które ukończyły 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) i pracowały co najmniej przed 15 lat na kolei. Szybciej na emeryturę mogą też iść osoby, które co najmniej 15 lat pracowały w szczególnych warunkach i ukończyli 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna). Prawo wskazuje, że "trudne warunki pracy" to takie, które powodują "przyspieszenie naturalnego procesu zmniejszania sił pracownika poprzez czynniki zewnętrzne". Do grona zawodów o trudnych warunkach możemy wliczyć pracowników zakładów chemicznych, zatrudnionych w hutach czy też górników. Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę mogą też otrzymać niektórzy mechanicy samochodowi.

Zobacz także: Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Co ciekawe na liście do możliwej wcześniejszej emerytury są też osoby, które co najmniej 15 lat działy twórczo lub artystyczne. To chociażby przedstawiciele takich zawodów, jak: tancerz, akrobata, gimnastyk, ekwilibrysta, kaskader. Kobiety, aby skorzystać ze wcześniejszej emerytury muszą ukończyć 40 lat, a 45 lat mężczyźni.

Emerytury Stażowe 2023 - takie są aktualne projekty. Nowy wiek emerytalny tylko dla chętnych

Nowy wiek emerytalny - jeśli tak, to tylko dla chętnych i to dla tych, którzy chcieliby pracować jeszcze krócej. Tak mówi stanowczo rząd i pracuje ciągle także nad możliwością wprowadzenia emerytury stażowej. Mówiło się, ze emerytury stażowe mogłyby zostać wprowadzone w 2023 roku, a prace zakończą się jeszcze pod koniec 2022 roku. Trzeba jeszcze na to poczekać.

Po korzystnych dla pracowników zmianach wprowadzonych przez rządy Zjednoczonej Prawicy, prawo do emerytury minimalnej we wskazanej wysokości mają osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i mają okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet. Dyskusja o ewentualnych zmianach trwa, ale przedstawiciele rządu szybko ucięli spekulacje. - Nie po to przywracaliśmy wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), aby teraz pracować nad jego wydłużeniem - oświadczyła szefowa MRiPS.

Takie są projekty dotyczące emerytur stażowych 2023

Do Sejmu trafiły dwa projekty dot. tzw. "stażówek". Pierwszy z nich złożyła "Solidarność", a drugi prezydent Andrzej Duda. Co jest zawarte w tych projektach? Jakie trzeba będzie spełnić warunki, aby przejść na emeryturę stażową i kiedy mogą one wejść w życie?

Takie są propozycje na nowy wiek emerytalny dla chętnych - lista

Swój projekt, dotyczący emerytur stażowych złożyła w Sejmie "Solidarność". Pod tym projektem podpisało się 235 tysięcy osób.

Także Andrzej Duda złożył już stosowny projekt, w którym opisane są zasady przejścia na emeryturę stażową. Wynikało nawet z niego, że będzie można z niej skorzystać od 2023. Oczywiście najpierw musi się na to zgodzić Sejm i Senat. Co znalazło się w obu projektach i jakie mogą być zasady przejścia na emeryturę stażową? Czytaj w poniższej galerii.

