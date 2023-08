Wdowa z Inowrocławia pyta od długi po zmarłym mężu: "Dlaczego mam płacić za jego telefon i raty?"

- Mąż kupił na siebie telewizor raty i miał podpisaną umowę abonamentową z siecią komórkową. Sąsiadka mi powiedziała, że ona by płaciła tylko raty za telewizor, skoro wciąż go używam, ale rachunek za telefon z jakiej racji? Dzwonię ze swojego! Chciałabym te sprawy uregulować, ale każdy radzi mi co innego, jak to faktycznie jest? - pyta pani Zofia, wdowa po panu Romanie.

W przypadku telefonu sprawa wygląda tak, że trzeba iść do salonu, gdzie była zawarta umowa. Należy zabrać ze sobą akt zgonu i wtedy operator ją rozwiąże. Dotyczy to jednak tylko abonamentu, bo, jeśli pan Roman miał dodatkowo telefon i co miesiąc doliczane do rachunku raty za aparat, spadkobiercy muszą je spłacić. Gdy zaś miał swój, ta jedna wizyta powinna zakończyć temat.