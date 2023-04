Welconomy Forum in Toruń 2023 rozpoczęte. Na sesji inauguracyjnej wystąpił premier Morawiecki Marek Weckwerth

- Wierzę, że z dyskusji na forum wyłonią się pomysły co do modelu gospodarczego na przyszłość. Wierzę, że poziom temperatury politycznej przez wyborami nie przeszkodzi w tym – powiedział Mateusz Morawiecki. Archiwum PPG

„Trzydzieści lat minęło, lecz co dalej? Rzecz o patriotyzmie jutra” - to temat rozpoczynającej się właśnie sesji inauguracyjnej XXX Welconomy Forum in Toruń 2023 w Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki.