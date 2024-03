Weronika Rosati i jej styl na zdjęciach - tak się ubiera córka znanego polityka i kreatorki mody [18.03.2024 r.]

Posty na kontach społecznościowych projektantki to niejednokrotnie dawka wiadomości z zawodowego życia aktorki, które głównie toczy się w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszka.

"Brawo Weronika! Za nominację w kategorii najlepsza aktorka thrillerów we Włoszech w roku 2023! Za główną rolę kobiecą w filmie w "It's Not Over" w reżyserii Alessandro Riccardi . Za tę rolę Weronika dostała już 3 nagrody dla najlepszej aktorki na międzynarodowych filmowych festiwalach w Szwecji, Kalifornii i we Włoszech! Jesteśmy bardzo, bardzo dumni!" - czytamy na kontach Teresy Rosati.