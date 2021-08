Wesela 2021. Ile teraz daje się do koperty? Mamy informacje od nowożeńców [24.08.21]

Sezon wakacyjny to także szczyt sezonu ślubnego. Choć śluby i wesela odbywają się przez cały rok, to największą popularnością cieszą się miesiące letnie w tym także wrzesień. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne